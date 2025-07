Prefeitura divulga resultado do Processo de Seleção Simplificada para diretor substituto A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos profissionais da educação e com a melhoria constante... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h57 ) twitter

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos profissionais da educação e com a melhoria constante da gestão escolar em Várzea Grande. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), divulgou nesta sexta-feira (4), o resultado do Processo de Seleção Simplificado para diretor escolar substituto para as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) e para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

