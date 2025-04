Prefeitura divulga resultado final do Edital Cultural 10/2024

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta quarta-feira (23) o resultado final dos projetos contemplados no Edital Cultural nº 10/2024 – Bolsas Culturais. Os proponentes selecionados deverão assinar o Termo de Execução Cultural entre os dias 24 e 30 de abril. O documento é necessário para a formalização da realização do projeto e deve ser encaminhado ao e-mail: editais.cultura@lucasdorioverde.mt.gov.br.

