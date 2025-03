Prefeitura e Câmara criam pontos de doação para família de Emelly A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu nesta terça-feira (18) a família da jovem Emelly Azevedo Sena, de 16 anos, assassinada na última... Momento MT|Do R7 18/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu nesta terça-feira (18) a família da jovem Emelly Azevedo Sena, de 16 anos, assassinada na última semana. A mãe da vítima, Ana Paula Peixoto de Azevedo, emocionou os presentes ao clamar por justiça e pedir a prisão de todos os envolvidos no crime. O Prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhou o ato. O prefeito esteve presente junto à família e anunciou a criação de núcleos seguros para doações e recebimento de donativos. A medida busca impedir que casos como o de Emelly, que foi atraída com a promessa de roupinhas para seu bebê, voltem a acontecer. Para saber mais sobre essa importante iniciativa e o clamor por justiça, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Com apoio da Sedec, Farm Show iniciou nesta terça-feira (18)

Prefeitura abre votação para melhores desenhos infantis do Concurso Água Viva

Restaurante do Trabalhador comemora 1 ano com mais de 200 mil refeições servidas