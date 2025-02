Prefeitura e Câmara se unem para fortalecer políticas para mulheres

Momento MT |Do R7

A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, e a coordenadora da Sala da Mulher da Câmara Municipal, Maíra Scardelai, se reuniram nesta semana para alinhar ações conjuntas voltadas à valorização e proteção das mulheres. O encontro ocorreu na Câmara Municipal e contou com a presença da presidente, Paula Calil, e da secretária de Apoio à Cultura, Rayhana Arnuti.

Para saber mais sobre as iniciativas e parcerias que visam fortalecer as políticas para mulheres, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: