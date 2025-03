Prefeitura e Estado garantem pavimentação de acesso entre Parque do Lago e Parque Atalaia Reestruturação do lado várzea-grandense da ponte Sarita Baracat deveria ter sido feita pela gestão passada. Nova ligação não foi inaugurada... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h26 ) twitter

Reestruturação do lado várzea-grandense da ponte Sarita Baracat deveria ter sido feita pela gestão passada. Nova ligação não foi inaugurada, mas já está sendo bastante utilizada e acelera necessidade de recuperação das vias de acesso A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, firmou parceria com o governo de Mato Grosso para a pavimentação asfáltica de 1,5 km nas vias que dão acesso à ponte Sarita Baracat, que conecta o Parque do Lago em Várzea Grande ao Parque Atalaia em Cuiabá. A ponte – já em uso, mas que ainda não foi oficialmente entregue pelo Estado – representa a sexta ligação entre os dois maiores municípios mato-grossenses e melhorará a mobilidade urbana e trará desenvolvimento para a região. Saiba mais sobre essa importante obra e seus impactos na mobilidade urbana consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Assistência Social: saiba como acessar os benefícios dos CRAS em Sorriso

