Prefeitura e Estado selam parceria inédita para fortalecer agricultura familiar de Várzea Grande Empaer terá dentro da secretaria municipal um escritório técnico com seis profissionais e um administrativo para oferecer consultoria... Momento MT|Do R7 18/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empaer terá dentro da secretaria municipal um escritório técnico com seis profissionais e um administrativo para oferecer consultoria e capacitação a pelo menos 100 Unidades de Produção Familiar no Município “Nosso objetivo é que os pequenos produtores da agricultura familiar de Várzea Grande sejam grandes no pequeno espaço que eles têm”. Com essas palavras, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), deu as boas-vindas aos técnicos da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer-MT) durante a assinatura do Termo de Cooperação com o governo do Estado de Mato Grosso. O evento ocorreu realizado ontem (17), no gabinete da prefeita, marca um avanço para o fortalecimento da assistência técnica e extensão rural no município.

Para mais detalhes sobre essa importante parceria e seus impactos na agricultura familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeita participa do início das atividades do Centro de Convivência e anuncia parcerias para ampliar atendimento

Dr. João garante cerimônia de formatura a alunos vítimas de golpe

Projeto amplia prazo para o governo reavaliar concessão de benefício para pessoa com deficiência permanente