Prefeitura e Governo de MT irão construir 30 quadras públicas de areia em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou na manhã desta terça-feira (20) a construção de 30 quadras públicas de areia, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso. O anúncio foi feito ao lado do vice-governador Otaviano Pivetta, durante agenda conjunta voltada ao fortalecimento das políticas de esporte e infraestrutura urbana.

