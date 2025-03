Prefeitura e Governo firmam parceria para conclusão de Centro Médico Infantil

A gestão municipal de Cuiabá fortaleceu, nesta quinta-feira (13), sua parceria com o Governo do Estado para garantir avanços na saúde pública. O prefeito Abilio Brunini e o vice-governador Otaviano Pivetta vistoriaram as obras do antigo Pronto-Socorro, que está sendo transformado na nova sede do Centro Médico Infantil (CMI). Durante a visita, Abilio solicitou o cofinanciamento do Estado para acelerar a entrega da unidade, prevista para 90 dias, conforme acordo firmado com o Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT).

