Prefeitura e IFMT fortalecem parceria para trazer Agronomia a Diamantino

O prefeito de Diamantino, Chico Mendes, se reuniu com o reitor do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Júlio Santos, nesta segunda-feira (05.05) para discutir a implantação do curso superior de Agronomia no campus da cidade. A reunião marcou mais um avanço concreto na ampliação da oferta de ensino superior no município, com foco em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional.

