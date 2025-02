Prefeitura e MP discutem estratégias de atendimento para crianças autistas e com deficiência na educação O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, reuniu-se com o Ministério Público do Estado (MPE), representado pelo promotor Miguel Slhessarenko...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, reuniu-se com o Ministério Público do Estado (MPE), representado pelo promotor Miguel Slhessarenko Júnior, vereadores, representantes da sociedade civil e famílias atípicas para discutir estratégias que garantam o acesso das crianças autistas e com deficiência às Cuidadoras de Alunos com deficiência (CADs) nas escolas e creches da rede municipal de ensino.

