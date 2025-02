Prefeitura é parceira da primeira edição do programa “Águas na Comunidade” A Prefeitura de Sorriso é parceria da Águas de Sorriso em um grande evento programado para este sábado, 22 de fevereiro, no bairro... Momento MT|Do R7 20/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h07 ) twitter

A Prefeitura de Sorriso é parceria da Águas de Sorriso em um grande evento programado para este sábado, 22 de fevereiro, no bairro São José. Trata-se da primeira edição do programa “Águas na Comunidade”, que oferta uma série de serviços essenciais e de atividades gratuitas para os moradores do Bairro São José. A ação acontecerá das 13h às 17h, na Quadra Poliesportiva do CRAS São José.

