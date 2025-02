Prefeitura é parceira da UFR em edital de sobrevagas para idosos O primeiro edital de sobrevagas para idosos da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) foi lançado nesta sexta-feira (24), em uma... Momento MT|Do R7 24/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 21h07 ) twitter

O primeiro edital de sobrevagas para idosos da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) foi lançado nesta sexta-feira (24), em uma parceria com a Prefeitura de Rondonópolis, através da Secretaria de Promoção e Assistência Social. A medida que vai ofertar 50 vagas em todos os cursos da instituição foi oficializada durante evento no auditório do Paço Municipal, contando com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Cláudio Ferreira.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a educação dos idosos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

