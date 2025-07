Prefeitura é pré-selecionada para construção de novo CAPS no PAC 2025 Além do novo projeto, a prefeita e a secretária de Saúde estão indo para Brasília buscar mais recursos, especialmente, para reajustar... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h38 ) twitter

Momento MT

Além do novo projeto, a prefeita e a secretária de Saúde estão indo para Brasília buscar mais recursos, especialmente, para reajustar o teto MAC. A Prefeitura de Várzea Grande se cadastrou e foi pré-selecionada, nesta segunda-feira (07), para construção de um novo Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e um kit telessaúde por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

