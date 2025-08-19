Prefeitura e Senai entregam 99 certificados de cursos profissionalizantes em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT), realizou nesta segunda-feira (18) a cerimônia de entrega de certificados para 99 alunos que concluíram cursos gratuitos oferecidos pelos programas Ser Família Capacita, do Governo do Estado, e Qualifica Lucas.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: