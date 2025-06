Prefeitura e Senar oferecem cursos de capacitação a pequenos produtores rurais Pequenos produtores de Várzea Grande terão um mês inteirinho de acesso à conhecimento – fomento às cadeias produtivas – e à cultura... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h56 ) twitter

Pequenos produtores de Várzea Grande terão um mês inteirinho de acesso à conhecimento – fomento às cadeias produtivas – e à cultura e entretenimento. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), tem promovido uma série de cursos gratuitos voltados aos pequenos produtores rurais do município. As ações têm como foco principal a capacitação, geração de renda e o fortalecimento da agricultura familiar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as oportunidades oferecidas!

