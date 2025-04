Prefeitura e Sindicato Rural anunciam Mutirão Rural Senar com serviços gratuitos à população Entre os dias 05 e 06 de maio acontecerá em Diamantino o mutirão Rural Senar em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura de Diamantino...

Entre os dias 05 e 06 de maio acontecerá em Diamantino o mutirão Rural Senar em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura de Diamantino, com atendimentos gratuitos à população. Serão realizadas ações na Comunidade Caeté e em frente à sede do Sindicato Rural. O Mutirão Rural é um programa realizado pelo SENAR, em parceria com instituições públicas e privadas, que busca melhorar a qualidade de vida da população rural.

