Prefeitura e Sinfra-MT iniciam pavimentação no trecho da nova ponte sobre o Rio Cuiabá Parceria visa melhorar infraestrutura viária e garantir mais conforto e segurança aos motoristas que trafegam pela região que deve... Momento MT|Do R7 22/03/2025 - 11h25 (Atualizado em 22/03/2025 - 11h25 )

Parceria visa melhorar infraestrutura viária e garantir mais conforto e segurança aos motoristas que trafegam pela região que deve se tornar uma importante ligação entre Cuiabá e Várzea Grande. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, com apoio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra-MT), deu início às obras de pavimentação no trecho da ponte Sarita Baracat, sobre o rio Cuiabá, que liga o bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, ao Parque Atalaia em Cuiabá.

