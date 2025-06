Prefeitura e TCE firmam parceria e levam educação ecológica para 388 alunos Vinte e seis mudas de árvores, entre espécies de ipê branco, ipê amarelo e amora foram plantadas. Além disso, houve capacitação profissional... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h37 ) twitter

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou, na manhã desta terça-feira (03), de uma ação de educação ambiental na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Benedita Bernardina Curvo’, localizada no bairro Nova Esperança. A prefeita plantou, junto com os alunos, 26 mudas de árvores, entre espécies de ipê branco, ipê amarelo e amora. Além disso, houve capacitação profissional dos profissionais de educação, entregue cartilhas e foi dada orientação aos alunos sobre preservação ambiental, importância da reciclagem do lixo, combate ao desmatamento, entre outros.

