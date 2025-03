Prefeitura e TJMT firmam parceria para capacitações e referência no autismo O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, firmou uma parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) para desenvolver capacitações...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, firmou uma parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) para desenvolver capacitações e ações voltadas à conscientização e atendimento de pessoas com autismo. O acordo foi fechado com o presidente e a vice-presidente do TJMT, desembargadores José Zuquim Nogueira e Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e prevê uma série de iniciativas conjuntas. O acordo foi firmado na tarde de sexta-feira (28 de fevereiro), na sala de reuniões da presidência do Palácio da Justiça.

