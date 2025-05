Prefeitura e UFMT avançam no projeto de implantação e construção do campus em Lucas do Rio Verde O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, se reuniu nesta sexta-feira (23) com a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso...

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, se reuniu nesta sexta-feira (23) com a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Marluce Souza e Silva, em Cuiabá, para alinhar os próximos passos da implantação do campus da instituição no município. Na reunião, foi confirmada a construção do prédio definitivo pela Prefeitura, em parceria com a UFMT. Conforme o Executivo Municipal, a estrutura será moderna e tecnológica, voltada ao ensino, pesquisa e inovação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Lucas do Rio Verde!

Leia Mais em Momento MT: