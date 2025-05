Prefeitura economizará R$ 650 mil por ano com mudança da Secretaria de Habitação para prédio próprio

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, anuncia uma mudança estratégica que vai gerar uma economia significativa aos cofres públicos. A partir do dia 29 de maio, a Secretaria passa a funcionar no prédio da Prefeitura, no Centro da capital. Com a medida, a gestão do prefeito Abilio Brunini deixará de gastar mais de R$ 54 mil por mês com aluguel e condomínio, o que representa uma economia anual de R$ 650 mil.

