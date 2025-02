Prefeitura encaminha à Câmara projetos de lei para reduzir número de secretarias

Momento MT |Do R7

A Prefeitura encaminhou para a Câmara Municipal nesta segunda-feira (20) parte dos projetos de lei de redução de secretarias municipais e o projeto de lei para o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) do funcionalismo. Ao todo, a administração fará a redução de, aproximadamente, 37% do total de secretarias, diminuindo as 19 pastas atuais para 12.

Saiba mais sobre as mudanças propostas e como elas impactarão a administração pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: