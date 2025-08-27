Prefeitura entrega autorizações a ambulantes do Parque das Águas
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), realizou nesta terça-feira (26) a entrega das autorizações temporárias de funcionamento para os vendedores ambulantes cadastrados que irão atuar no entorno do Parque das Águas. Ao todo, 23 trabalhadores foram devidamente autorizados a atuar no local.
