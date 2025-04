Prefeitura entrega cestas básicas e kits dormitório às famílias afetadas pelas chuvas

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizou, neste sábado (12), a entrega de 50 kits dormitório (compostos por cobertores, lençóis e fronhas), 50 colchões, 50 travesseiros e 50 cestas básicas para famílias que sofreram prejuízos em razão das fortes chuvas que atingiram Cuiabá na última terça-feira (8).

