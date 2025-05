Prefeitura entrega mais de mil cobertores e marmitas em três dias

“Sou morador de rua assumido e só tenho a agradecer pela comida e pelo cobertor que me aquecem por dentro e por fora”. “Hoje eu vou dormir quentinho. Deus abençoe vocês”. Essas foram algumas das expressões de gratidão ouvidas pelas equipes da Prefeitura de Cuiabá durante a ação emergencial de atendimento à população em situação de rua, realizada na noite de sexta-feira (30). A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência em parceria com a Defesa Civil Municipal e o Governo do Estado, distribuiu 114 cobertores e 200 marmitas em seis pontos da capital.

