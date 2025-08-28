Logo R7.com
Prefeitura entrega orçamento 2026 nesta sexta-feira

O orçamento municipal para o próximo ano está previsto em R$ 2 bilhões e é o primeiro elaborado pela atual gestão municipal A Prefeitura...

Momento MT|Do R7

O orçamento municipal para o próximo ano está previsto em R$ 2 bilhões e é o primeiro elaborado pela atual gestão municipal. A Prefeitura de Várzea Grande protocola, amanhã (29), às 8h30, os Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e de Orçamentária Anual (PLOA) para o ano de 2026, no gabinete da presidência do Poder Legislativo Municipal.

