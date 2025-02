Prefeitura está atuando para recuperar áreas afetadas pelas chuvas e anuncia ação estruturante No período da seca, a tubulação atual será substituída por aduelas, garantindo maior capacidade de escoamento e evitando obstruções... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h08 ) twitter

No período da seca, a tubulação atual será substituída por aduelas, garantindo maior capacidade de escoamento e evitando obstruções. As fortes chuvas registradas no último sábado (1º), em Várzea Grande, deixaram famílias desabrigadas nos bairros Construmat e Alameda. Diante da situação, a prefeita Flávia Moretti (PL), acompanhada do secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Gerson Ronei Scarton Júnior, e do secretário de Viação e Obras, Celso Luiz Pereira, determinou ações emergenciais para minimizar os impactos das inundações e iniciar melhorias na infraestrutura da região.

Para mais detalhes sobre as ações da prefeitura e como a comunidade pode ajudar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

