Prefeitura está orçando custos para início da reforma do telhado do pronto-socorro

A medida representa um passo importante na recuperação de um hospital que, com mais de 40 anos de funcionamento, enfrenta sérios problemas estruturais, como infiltrações, goteiras, instalações elétricas danificadas e banheiros deteriorados. A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a fase de orçamento com empresas especializadas para dar celeridade à execução da reforma do telhado do Pronto-Socorro e Hospital Municipal (PSHMVG). Com recursos garantidos pelo governo do estado, no valor de R$ 11,7 milhões, a obra contempla a recuperação completa do telhado, além da manutenção da parte elétrica e reforma dos banheiros, itens considerados críticos tanto para usuários quanto para equipe técnica da saúde.

