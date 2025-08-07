Prefeitura executa obras de acessibilidade na Avenida Arthur Bernardes
Entre os pontos beneficiados e que precisavam dessa intervenção está o Centro de Convivência de Idosos ‘Vovô Zeid’, na Avenida Arthur...
Entre os pontos beneficiados e que precisavam dessa intervenção está o Centro de Convivência de Idosos ‘Vovô Zeid’, na Avenida Arthur Bernardes. Com o objetivo de promover mobilidade urbana inclusiva e garantir segurança a pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida, a Prefeitura de Várzea Grande está construindo rampas de acessibilidade em pontos estratégicos da Avenida Arthur Bernardes, na região central da cidade.
Entre os pontos beneficiados e que precisavam dessa intervenção está o Centro de Convivência de Idosos ‘Vovô Zeid’, na Avenida Arthur Bernardes. Com o objetivo de promover mobilidade urbana inclusiva e garantir segurança a pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida, a Prefeitura de Várzea Grande está construindo rampas de acessibilidade em pontos estratégicos da Avenida Arthur Bernardes, na região central da cidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre acessibilidade na cidade!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre acessibilidade na cidade!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: