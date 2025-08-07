Logo R7.com
Prefeitura executa obras de acessibilidade na Avenida Arthur Bernardes

Entre os pontos beneficiados e que precisavam dessa intervenção está o Centro de Convivência de Idosos ‘Vovô Zeid’, na Avenida Arthur...

Entre os pontos beneficiados e que precisavam dessa intervenção está o Centro de Convivência de Idosos ‘Vovô Zeid’, na Avenida Arthur Bernardes. Com o objetivo de promover mobilidade urbana inclusiva e garantir segurança a pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida, a Prefeitura de Várzea Grande está construindo rampas de acessibilidade em pontos estratégicos da Avenida Arthur Bernardes, na região central da cidade.

