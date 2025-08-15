Prefeitura executa serviços de tapa-buraco em vários bairros de Várzea Grande
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, segue reforçando os trabalhos de tapa-buraco, com o objetivo...
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, segue reforçando os trabalhos de tapa-buraco, com o objetivo de deixar as ruas mais seguras e preparadas para o período chuvoso, priorizando os locais onde existem registros de alagamentos.
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, segue reforçando os trabalhos de tapa-buraco, com o objetivo de deixar as ruas mais seguras e preparadas para o período chuvoso, priorizando os locais onde existem registros de alagamentos.
Para mais detalhes sobre as ações e cronograma, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: