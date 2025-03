Prefeitura, Famato e TJMT realizam evento voltado ao autismo

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Vilmondes Tomain, definiram na tarde de terça-feira (18), o local para a realização de um evento voltado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa, promovida em conjunto com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), ocorrerá no Cenarium Rural no dia 4 de abril, mês dedicado à conscientização sobre o autismo. A expectativa é reunir pelo menos mil pessoas.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT: