Prefeitura faz audiência pública para debater Plano Plurianual de Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, realiza nesta sexta-feira (22) a primeira audiência...

A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, realiza nesta sexta-feira (22) a primeira audiência pública para debater o Plano Plurianual (PPA). O evento ocorrerá a partir das 9h no auditório do Cuiabá-Prev, localizado no bairro Lixeira. No mesmo local, haverá a segunda audiência pública na segunda-feira (25) a partir das 9h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre o PPA e a participação da população!

Leia Mais em Momento MT: