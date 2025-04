Prefeitura faz contenção de ponte e melhora ruas no bairro Bela Vista A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está com uma grande frente de trabalho no bairro Bela Vista...

