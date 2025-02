Prefeitura faz manutenção de 3 mil lâmpadas em 12 dias A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), concluiu cerca de 3 mil atendimentos... Momento MT|Do R7 21/01/2025 - 20h06 (Atualizado em 21/01/2025 - 20h06 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), concluiu cerca de 3 mil atendimentos em apenas 12 dias de mutirão para reparos e manutenção na iluminação pública da capital. Durante a ação, também foram repostos mais de 600 metros de cabos de cobre de 16 mm², furtados em avenidas da cidade. Atualmente, as equipes concentram esforços nas regiões Sul e Leste, que registraram o maior número de solicitações. Saiba mais sobre essa importante ação e como ela impacta a segurança e qualidade de vida na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

