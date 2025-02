Prefeitura faz vistoria para elaboração de plano emergencial de abastecimento de água Todas as unidades do DAE foram visitadas por equipes técnicas na manhã deste sábado A prefeitura de Várzea Grande reuniu, na manhã... Momento MT|Do R7 08/02/2025 - 20h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 20h05 ) twitter

Todas as unidades do DAE foram visitadas por equipes técnicas na manhã deste sábado. A prefeitura de Várzea Grande reuniu, na manhã deste sábado (8), vários profissionais, técnicos e secretários para vistoriar a toda a estrutura física de captação e tratamento de água do município. A vistoria é essencial para elaboração de um plano emergencial de melhoria do abastecimento de água.

Saiba mais sobre as medidas emergenciais e a criação do Comitê de Crise consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

