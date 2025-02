Prefeitura firma convênio com Estado para ofertar inglês para crianças da rede municipal A partir deste ano letivo de 2025, crianças do 1° ao 5° ano do ensino fundamental da rede municipal de educação em Rondonópolis também... Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir deste ano letivo de 2025, crianças do 1° ao 5° ano do ensino fundamental da rede municipal de educação em Rondonópolis também vão ter a oportunidade de aprender a língua inglesa. Para isso, a Prefeitura de Rondonópolis oficializou um convênio com o Governo do Estado aderindo ao programa “Mais Inglês”, que fornece o material didático, a plataforma educacional e a capacitação de professores para essa finalidade.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a educação em Rondonópolis consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende em flagrante homem que cometeu importunação sexual contra adolescente em via pública

Polícia Civil prende em flagrante homem que cometeu importunação sexual contra adolescente em via pública

Prefeitura realiza 210 cortes e podas de árvores em 20 dias