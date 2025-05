Prefeitura firma convênio com Hospital Geral e lança projeto S.O.S. Infarto

A Prefeitura de Cuiabá deu mais um importante passo na qualificação da saúde pública da capital com a assinatura de um novo convênio em parceria com o Hospital Geral de Cuiabá. Trata-se do projeto S.O.S. Infarto, uma iniciativa estratégica que visa garantir atendimento rápido e eficaz aos pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), com ênfase na assistência nas primeiras três horas após o início dos sintomas, período considerado crítico para a sobrevida e o prognóstico do paciente.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: