Prefeitura firma convênio com Senac para melhorar atendimento ao cidadão Engajar os servidores na busca pela excelência no trabalho e na satisfação do cidadão, garantindo um serviço público mais eficiente... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 13h58

Engajar os servidores na busca pela excelência no trabalho e na satisfação do cidadão, garantindo um serviço público mais eficiente e acolhedor para toda a população. Com este objetivo, a prefeitura de Rondonópolis firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para oferecer cursos de capacitação e aperfeiçoamento gratuitos para auxiliar os funcionários de secretarias que atuam no atendimento direto ao cidadão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante iniciativa!

