Prefeitura fiscaliza obras de pavimentação asfáltica do Parque Tecnológico Vistoria serve como uma forma de avaliar andamento dos trabalhos. No local, serão pavimentadas pouco mais de 1km e investidos R$ 3... Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vistoria serve como uma forma de avaliar andamento dos trabalhos. No local, serão pavimentadas pouco mais de 1km e investidos R$ 3 milhões em recursos próprios. A secretaria de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande realizou, hoje (21), vistoria técnica nos trabalhos de pavimentação asfáltica de acesso no Parque Tecnológico de Várzea Grande, localizado na região do Chapéu do Sol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

Leia Mais em Momento MT:

Novo Superintendente Regional da PF toma posse no Rio de Janeiro

Bombeiros resgatam arara-canindé ferida e filhotes de gato de locais de risco

Projetos selecionados em editais da Secel levam oficinas de boneca Abayomi e de teatro à população