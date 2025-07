Prefeitura fomenta agricultura familiar entre alunos do projeto Luz do Amanhã O momento de colheita das hortaliças cultivadas na Horta Didática, com os alunos do projeto Luz do Amanhã, foi conduzido pela Diretoria...

O momento de colheita das hortaliças cultivadas na Horta Didática, com os alunos do projeto Luz do Amanhã, foi conduzido pela Diretoria da Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O evento foi realizado ontem, quarta-feira (23), e integrou a programação de atividades em comemoração à Semana da Agricultura Familiar. As atividades da Horta Didática ocorrem por meio da parceria entre a Prefeitura de Sinop e a Associação Comunitária de Orientação e Aprendizagem Adolescente de Sinop (Acoas), com os alunos do projeto Luz do Amanhã, desenvolvido pela Polícia Militar (PM). A ação teve o objetivo de incentivar a produção sustentável, reforçar a importância do cultivo agroecológico e da segurança alimentar.

