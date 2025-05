Prefeitura fornece serviços para pessoas em situação de rua no mutirão PopRua Jud A cidade de Rondonópolis recebe nesta quinta-feira (15) a primeira edição do Mutirão PopRua Jud/MT. A Prefeitura de Rondonópolis está...

A cidade de Rondonópolis recebe nesta quinta-feira (15) a primeira edição do Mutirão PopRua Jud/MT. A Prefeitura de Rondonópolis está presente no evento como parceira na iniciativa que oferece uma ampla gama de serviços voltados a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. O atendimento acontece das 8h às 16h, no Ganha Tempo, localizado na Rua João Pessoa, 802, no Centro.

