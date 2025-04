Prefeitura garante atendimento de urgência e emergência durante feriado de páscoa

Com o feriado prolongado se aproximando de Sexta-feira Santa (18) e Tiradentes (21), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), reforça a estrutura de atendimento médico entre os dias 18 e 21 de abril, garantindo assistência à população em casos de urgência e emergência. Os serviços funcionarão em unidades estratégicas, retornando as atividades na terça-feira (22 de abril). Durante esse período, as unidades também contarão com atendimento odontológico de urgência, das 7h às 19h, todos os dias.

Para mais detalhes sobre os serviços disponíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: