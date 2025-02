Prefeitura implanta ponto de ônibus no Aquário Municipal

Atendendo a um pedido da vereadora e primeira dama Samantha Íris, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) instalou um ponto de ônibus em frente ao Aquário Municipal, localizado no bairro do Porto, em Cuiabá. No local, circulará a linha 106 Cidade Verde/Estação Ipiranga que percorre 32 paradas em seu trajeto e a linha 319 Altos da Glória/Praça do Porto, que é uma das mais abrangentes de Cuiabá com 60 paradas.

