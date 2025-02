Prefeitura implementa protocolo 100% digital para projetos urbanísticos Com o objetivo de reduzir o uso de papel no setor e facilitar o atendimento ao cidadão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 05/02/2025 - 22h26 ) twitter

Com o objetivo de reduzir o uso de papel no setor e facilitar o atendimento ao cidadão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade está oferecendo a população diversos serviços online, por meio da plataforma 1Doc. Análise e Aprovação de projetos, Declarações e Consultas, além da Legislação Aplicável já estão na página inicial do site da Prefeitura, na aba “Planejamento Urbano e Regularização Fundiária”, e podem ser consultados através do link: https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/carta-de-servicos/197 Para o secretário da pasta, Welligton Souto, a digitalização das entregas de projetos e protocolos na secretaria não é apenas um avanço tecnológico, mas um compromisso com a preservação ambiental, a redução de desperdícios e o fortalecimento de uma economia verde. “Com menos papel e mais eficiência, estamos construindo um futuro mais sustentável, ágil e inovador para nossa cidade”, ressaltou. Saiba mais sobre essa iniciativa inovadora e seus benefícios no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão de Meio Ambiente instala grupo de trabalho para buscar soluções na regularização de áreas rurais

