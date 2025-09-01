Prefeitura informa novas interdições em vias para execução de obras de pavimentação A Prefeitura de Rondonópolis dará continuidade às obras de melhoria na malha viária nesta terça-feira (2), com novas interdições em...

A Prefeitura de Rondonópolis dará continuidade às obras de melhoria na malha viária nesta terça-feira (2), com novas interdições em importantes vias da cidade para execução de serviços de fresamento, revestimento e aplicação de microrevestimento.

