Prefeitura informa novo horário do ato cívico do dia 7 de setembro

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que o ato cívico em comemoração à Independência do Brasil será realizado em novo horário...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que o ato cívico em comemoração à Independência do Brasil será realizado em novo horário, como medida de prevenção em razão da baixa umidade do ar. O evento será realizado às 7h, no dia 7 de setembro, domingo, em frente ao Paço Municipal.

