Prefeitura inicia arborização da Avenida prefeito Murilo Domingos com ipês A ação faz parte do cronograma de arborização urbana da cidade e integra a programação oficial de comemoração pelos 158 anos do Município...

