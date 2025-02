Prefeitura inicia manutenção dos pontos de ônibus em Várzea Grande Serviços incluem adequação de calçadas, reestruturação da estrutura metálica e pintura, garantindo mais segurança e conforto para os... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 21h08 (Atualizado em 06/02/2025 - 21h08 ) twitter

Serviços incluem adequação de calçadas, reestruturação da estrutura metálica e pintura, garantindo mais segurança e conforto para os usuários do transporte coletivo. A prefeitura de Várzea Grande deu início hoje (6) aos trabalhos de manutenção gradativa dos pontos de ônibus em situação precária no município. A ação, coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, atende a uma solicitação da prefeita Flávia Moretti (PL) para agilizar as melhorias nesses locais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

