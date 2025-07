Prefeitura inicia obras para acabar com erosão em rua do Parque dos Lírios Tiveram início nesta quarta-feira (09) as obras de recuperação de drenagem e da pavimentação asfáltica danificadas por uma erosão que...

Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share