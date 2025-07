Prefeitura inicia recuperação de via no Parque Del Rei Até o ano passado, o local recebia apenas serviços paliativos. Agora, está sendo contemplado com uma pavimentação firme e duradoura... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Até o ano passado, o local recebia apenas serviços paliativos. Agora, está sendo contemplado com uma pavimentação firme e duradoura, promovendo a recuperação definitiva da malha viária. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, iniciou os trabalhos de recuperação total de parte da Rua Várzea Grande, no bairro Parque Del Rei, nos fundos da região conhecida como Marajá. A via, que estava intrafegável devido aos buracos e ao pavimento comprometido, está recebendo obras de drenagem, terraplenagem e nova pavimentação asfáltica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante obra!

Leia Mais em Momento MT:

Chico Guarnieri lidera visita técnica e lança obras do Lago Azul em Barra do Bugres

PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro com criptoativos

Primeira-dama de MT participa do Mutirão da Cidadania e Mutirão SER Família em Feliz Natal e Vera